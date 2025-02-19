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Звезда «Сплетницы» нашла еще двух потенциальных жертв режиссера Джастина Бальдони

Актриса Лайвли заявила, что еще две женщины пострадали от Джастина Бальдони
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Global Look Press

Актриса Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони, обвинив режиссера в непристойном поведении по отношению к еще двум женщинам. Об этом сообщает TMZ.

Согласно судебному документу, режиссер знал, что несколько членов команды фильма «Все закончится на нас» жаловались на его поведение. Одна из женщин в письменной форме сообщала, что «страдает из-за поведения Бальдони». Она делилась своими переживаниями с Wayfarer, но студия «не предприняла никаких действий».

Другая потенциальная жертва режиссера тоже рассказывала о сложностях работы с Бальдони. Имя женщин в иске не раскрывается, но сообщается, что они готовы дать показания и предоставить доказательства своих жалоб на суде.

Также в дополненном иске адвокаты Лайвли обвинили защиту Бальдони в «подстрекательстве СМИ» и попытке подорвать авторитет звезды «Сплетницы».

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

Ранее сообщалось, что подражателю маньяка из фильма «Хэллоуин» дали 261 год тюрьмы.

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