Звезда «Сплетницы» нашла еще двух потенциальных жертв режиссера Джастина Бальдони

Актриса Лайвли заявила, что еще две женщины пострадали от Джастина Бальдони

Актриса Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони, обвинив режиссера в непристойном поведении по отношению к еще двум женщинам. Об этом сообщает TMZ.

Согласно судебному документу, режиссер знал, что несколько членов команды фильма «Все закончится на нас» жаловались на его поведение. Одна из женщин в письменной форме сообщала, что «страдает из-за поведения Бальдони». Она делилась своими переживаниями с Wayfarer, но студия «не предприняла никаких действий».

Другая потенциальная жертва режиссера тоже рассказывала о сложностях работы с Бальдони. Имя женщин в иске не раскрывается, но сообщается, что они готовы дать показания и предоставить доказательства своих жалоб на суде.

Также в дополненном иске адвокаты Лайвли обвинили защиту Бальдони в «подстрекательстве СМИ» и попытке подорвать авторитет звезды «Сплетницы».

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

Ранее сообщалось, что подражателю маньяка из фильма «Хэллоуин» дали 261 год тюрьмы.