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«Собирала свой мир обратно»: Нюша о борьбе с депрессией

Певица Нюша заявила, что год боролась с депрессией

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Нюша призналась, что в течение года боролась с депрессией. Об этом она рассказала в новом интервью для VK Видео со стилистом Алеко.

По словам Нюши, преодолеть кризис в личной жизни ей помогали психотерапия и медитации.

«Переживала депрессию. Все эти факторы очень сильно раскачали мой мир, и на протяжении года я его собирала обратно», — рассказала она.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. У влюбленных родилась дочь Серафима-Симба в 2018-м. В 2021 году у пары появился сын, которого назвали Саффроном. 7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, что между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. Певица рассказывала, что намерена заниматься собой и самосовершенствоваться.

Летом 2024 года развелась с Сивовым. После развода поклонники звезды предполагали, что она может встречаться с певцом Егором Кридом, рэпером Рахимом или известным ресторатором. Недавно Нюша опровергла слухи о том, что завела новые отношения.

Ранее Нюша выложила фото без бюстгальтера.

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