Дизайнер Канье Уэста пожаловался на непристойные сообщения от Бьянки Цензори

Жену Канье Уэста Бьянку Цензори обвинили в том, что она отправляла бывшему сотруднику компании мужа Yeezy непристойные и неэтичные текстовые сообщения. Об этом пишет The Sun.

Фэшн-журналист Луи Пизано провел интервью с бывшим старшим дизайнером Yeezy Пьером Луи Овре. Овре заявил, что после начала работы на Канье в 2020 году подвергался эмоциональному насилию со стороны руководства компании.

Ситуация ухудшилась в 2021 году, когда Ким Кардашьян, мать четверых детей Канье, подала на развод. Канье Уэст, по словам Овре, начал вести себя более непредсказуемо и высказывать противоречивые мнения, то же самое начали делать и другие сотрудники.

Когда 30-летнюю Бьянку наняли в качестве архитектора, продолжил дизайнер, она начала отправлять работнику «тревожные и неуместные» сообщения во время обсуждения образов бренда.

В пример он привел отфотошопленное изображение персонажа Эдварда Руки-ножницы» с черными руками и подписью «Эдвард Ниггерские руки». Также, добавил Овре, Бьянка направляла ему фрагменты видео для взрослых.

2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.

Ранее Канье высказался о скандальном появлении на «Грэмми».