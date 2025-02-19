Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дизайнер Канье Уэста пожаловался на непристойные сообщения от Бьянки Цензори

Дизайнер Овре заявил, что жена рэпера Уэста Цензори присылала ему неэтичные сообщения
close
ye/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жену Канье Уэста Бьянку Цензори обвинили в том, что она отправляла бывшему сотруднику компании мужа Yeezy непристойные и неэтичные текстовые сообщения. Об этом пишет The Sun.

Фэшн-журналист Луи Пизано провел интервью с бывшим старшим дизайнером Yeezy Пьером Луи Овре. Овре заявил, что после начала работы на Канье в 2020 году подвергался эмоциональному насилию со стороны руководства компании.

Ситуация ухудшилась в 2021 году, когда Ким Кардашьян, мать четверых детей Канье, подала на развод. Канье Уэст, по словам Овре, начал вести себя более непредсказуемо и высказывать противоречивые мнения, то же самое начали делать и другие сотрудники.

Когда 30-летнюю Бьянку наняли в качестве архитектора, продолжил дизайнер, она начала отправлять работнику «тревожные и неуместные» сообщения во время обсуждения образов бренда.

В пример он привел отфотошопленное изображение персонажа Эдварда Руки-ножницы» с черными руками и подписью «Эдвард Ниггерские руки». Также, добавил Овре, Бьянка направляла ему фрагменты видео для взрослых.

2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.

Ранее Канье высказался о скандальном появлении на «Грэмми».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами