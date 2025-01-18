Линч собирался помочь Зеленскому завершить конфликт при помощи сиддхов

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли режиссера Дэвида Линча незадолго до его смерти, представившись Владимиром Зеленским. Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале.

«Вы, конечно, должны продолжать бороться по-старому, старым способом, к сожалению. А эта новая вещь, группа из 700 сиддхов, будет в дополнение к этой борьбе. Это новый путь», — заявил Линч в разговоре с «Зеленским».

Сиддхами (не путать с ситхами из вселенной «Звездных войн») называют людей, обладающих сверхъестественными силами, возможностями, развитыми благодаря духовным практикам.

До этого режиссера фильмов «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча не стало 16 января в возрасте 78 лет.

В августе 2024 года он признался, что не выходит из дома из-за эмфиземы легких, развившейся после десятилетий курения.

Ранее Стивен Спилберг почтил память Дэвида Линча.