Протеже Киркорова о новом парне: «этакий Джастин Бибер»

Певица Марго Овсянникова заявила, что у нее появился новый парень

Протеже певца Филиппа Киркорова, певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго) призналась в беседе с kp.ru, что у нее появился новый парень.

«С недавних пор у меня новый парень, этакий Джастин Бибер. Я надеюсь, что совсем скоро мы выйдем вместе с моим пусиком на дорожку и дадим ответ. Он сейчас не здесь», — поделилась артистка.

Овсянникова также рассказала о съемках нового клипа с Киркоровым на песню «Молодая Мадонна». Сценарий к ней придумала певица, а срежиссировал все Илья Учитель.

«Не буду рассказывать все, но такого Филипп Киркоров не делал никогда», — рассказала артистка.

В декабре 2024-го модель Оксана Самойлова раскритиковала номер певицы Овсянниковой и Антона Пануфника в шоу «Звездные танцы».

Самойлова призналась, что танцы артистов показались ей тяжелыми, особенно поддержки. Модель уточнила, что ничего не понимает в танцах. Она судит со стороны зрителя. Блогерша поставила певице 88 баллов. Овсянникова осталась недовольна оценкой. Она напомнила, что в прошлых выпусках муж Самойловой, рэпер Джиган, поставил ей низкий балл.

Овсянникова отметила, что «не коза», чтобы нравиться рэперу и модели. В октябре Джиган подарил жене козу Мими.

Ранее Филипп Киркоров не захотел увидеться с Шаляпиным в «Маске».