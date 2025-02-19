Протеже Киркорова о новом парне: «этакий Джастин Бибер»

Протеже певца Филиппа Киркорова, певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго) призналась в беседе с kp.ru, что у нее появился новый парень.
«С недавних пор у меня новый парень, этакий Джастин Бибер. Я надеюсь, что совсем скоро мы выйдем вместе с моим пусиком на дорожку и дадим ответ. Он сейчас не здесь», — поделилась артистка.
Овсянникова также рассказала о съемках нового клипа с Киркоровым на песню «Молодая Мадонна». Сценарий к ней придумала певица, а срежиссировал все Илья Учитель.
«Не буду рассказывать все, но такого Филипп Киркоров не делал никогда», — рассказала артистка.
В декабре 2024-го модель Оксана Самойлова раскритиковала номер певицы Овсянниковой и Антона Пануфника в шоу «Звездные танцы».
Самойлова призналась, что танцы артистов показались ей тяжелыми, особенно поддержки. Модель уточнила, что ничего не понимает в танцах. Она судит со стороны зрителя. Блогерша поставила певице 88 баллов. Овсянникова осталась недовольна оценкой. Она напомнила, что в прошлых выпусках муж Самойловой, рэпер Джиган, поставил ей низкий балл.
Овсянникова отметила, что «не коза», чтобы нравиться рэперу и модели. В октябре Джиган подарил жене козу Мими.
Ранее Филипп Киркоров не захотел увидеться с Шаляпиным в «Маске».