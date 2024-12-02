Протеже Киркорова поскандалила с Самойловой в шоу: «Я не коза, чтобы вам нравиться»

Модель и блогерша Оксана Самойлова раскритиковала номер певицы Маргариты Овсянниковой (Марго) и Антона Пануфника в шоу «Звездные танцы».

Самойлова призналась, что танцы артистов показались ей тяжелыми, особенно поддержки. Модель уточнила, что ничего не понимает в танцах. Она судит со стороны зрителя. Блогерша поставила певице 88 баллов. Овсянникова осталась недовольна оценкой. Она напомнила, что в прошлых выпусках муж Самойловой, рэпер Джиган, поставил ей низкий балл.

«Такое ощущение, что вы с Джиганом сговорились. Я понимаю, что я не коза, чтобы вам нравиться», — заявила Марго.

В октябре Джиган подарил жене козу Мими. Самойлова неоднократно публиковала видео, как Мими скачет по мебели, запрыгивая на разные поверхности. Модель признавалась, что мечтала об этом животном и полюбила его всем сердцем.

В сентябре супруги установили «особняк» для кур в саду. Модель показывала постройку с крышей и сеткой на территории их загородного дома. После этого интернет-пользователи высмеяли пару и написали, что звезды «повторяют за Бекхэмами», у которых также есть сад, огород и куры.

Ранее Киркоров подарил молодой певице бриллиантовое ожерелье за 8 млн рублей.