Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Протеже Киркорова поскандалила с Самойловой в шоу: «Я не коза, чтобы вам нравиться»

Певица Овсянникова не согласилась с оценкой Самойловой ее номера в шоу «Звездные танцы»

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модель и блогерша Оксана Самойлова раскритиковала номер певицы Маргариты Овсянниковой (Марго) и Антона Пануфника в шоу «Звездные танцы».

Самойлова призналась, что танцы артистов показались ей тяжелыми, особенно поддержки. Модель уточнила, что ничего не понимает в танцах. Она судит со стороны зрителя. Блогерша поставила певице 88 баллов. Овсянникова осталась недовольна оценкой. Она напомнила, что в прошлых выпусках муж Самойловой, рэпер Джиган, поставил ей низкий балл.

«Такое ощущение, что вы с Джиганом сговорились. Я понимаю, что я не коза, чтобы вам нравиться», — заявила Марго.

В октябре Джиган подарил жене козу Мими. Самойлова неоднократно публиковала видео, как Мими скачет по мебели, запрыгивая на разные поверхности. Модель признавалась, что мечтала об этом животном и полюбила его всем сердцем.

В сентябре супруги установили «особняк» для кур в саду. Модель показывала постройку с крышей и сеткой на территории их загородного дома. После этого интернет-пользователи высмеяли пару и написали, что звезды «повторяют за Бекхэмами», у которых также есть сад, огород и куры.

Ранее Киркоров подарил молодой певице бриллиантовое ожерелье за 8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами