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Мать Тимати показала, как внучка занимается вокалом: «Не будет певицей»

Мать Тимати Юнусова заявила, что ее внучка не будет певицей
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simona280/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как ее внучка Алиса занимается вокалом.

«Не переживайте, Алиса не будет певицей, таких «певиц» и без нее хватает», — заявила мать артиста.

По словам Юнусовой, Алиса занимается общим развитием и актерской импровизацией.

«А все, что человек делает с удовольствием и юмором, приносит пользу!» — заключила Юнусова.

В январе мать Тимати опровергла слухи о его свадьбе с блогершей Валентиной Ивановой. Мать артиста отметила, что не слышала о помолвке от сына. Она уверена, что знала бы о таком событии.

22 декабря Тимур Юнусов (Тимати) спровоцировал слухи о свадьбе. Артист опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей — в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. По словам певца, его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

Ранее дочь Успенской выставила на аукцион свою картину.

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