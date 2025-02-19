Треш-блогера «Дон Грязь» задержали во время стрима в Подмосковье. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в ходе мониторинга правоохранители выявили в сети видеоролик, на котором автор провоцировал гражданку на совершение действий, унижающих ее честь и достоинство.

Личность стримера установили — им оказался уроженец Смоленской области 2001 года рождения, представляющийся в сети как «Дон Грязь». Трансляции он вел из подмосковного Видного.

Полицейские отправились по установленному адресу во время проведения очередной онлайн-трансляции и задержали молодого человека. Сейчас следствие ведет оценку собранных полицейскими материалов.

Накануне инвалида избили во время треш-стрима блогера Ильи Бакалина в Краснодаре. На попавшем в сеть видео из стрима видно, что один из гостей трансляции со всей силы ударил кулаком в лицо молодому человеку с инвалидностью, после чего нанес ему удар ногой.

В январе Тверской суд Москвы признал стримера Алексея Губанова, известного под псевдонимом JesusAVGN, виновным в дискредитации российской армии.