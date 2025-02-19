Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Треш-блогера «Дон Грязь» задержали во время стрима

В подмосковном Видном полицейские задержали треш-блогера «Дон Грязь» после провокаций
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Агентство «Москва»»

Треш-блогера «Дон Грязь» задержали во время стрима в Подмосковье. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в ходе мониторинга правоохранители выявили в сети видеоролик, на котором автор провоцировал гражданку на совершение действий, унижающих ее честь и достоинство.

Личность стримера установили — им оказался уроженец Смоленской области 2001 года рождения, представляющийся в сети как «Дон Грязь». Трансляции он вел из подмосковного Видного.

Полицейские отправились по установленному адресу во время проведения очередной онлайн-трансляции и задержали молодого человека. Сейчас следствие ведет оценку собранных полицейскими материалов.

Накануне инвалида избили во время треш-стрима блогера Ильи Бакалина в Краснодаре. На попавшем в сеть видео из стрима видно, что один из гостей трансляции со всей силы ударил кулаком в лицо молодому человеку с инвалидностью, после чего нанес ему удар ногой.

В январе Тверской суд Москвы признал стримера Алексея Губанова, известного под псевдонимом JesusAVGN, виновным в дискредитации российской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами