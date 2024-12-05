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Мюзикл «Злая» вступил в гонку за Оскар

Мюзикл «Злая» Синтией Эриво и Арианой Гранде вступил в гонку за Оскар

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Universal Pictures

Мюзикл-блокбастер «Злая», главный роли в котором исполнили певицы Синтия Эриво и Ариана Гранде, был номинирован за премию«Оскар». Об этом пишет The Guardian.

Киноадаптация мюзикла уже была признана лучшим фильмом Национальным советом кинокритиков США.

«Каждая деталь прекрасно исполнена и продумана, все актеры исключительны, а музыка не имеет себе равных — все вместе это создает совершенно уникальный опыт», — описала впечатления от просмотра глава совета Энни Шульхоф.

До этого сообщалось, что Леди Гага могла сыграть зеленокожую ведьму в мюзикле «Злая».

«Злая» — экранизация мюзикла 2003 года, переосмысляющего фильм Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и роман Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

Накануне премьера фильма состоялась в Великобритании.

Ранее роизводитель «Барби» Mattel извинился за размещение ссылки на порносайт вместо ссылки на мюзикл «Злая».

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