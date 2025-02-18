Брат Козловского рассказал о помощи актера жителям Курской области

Брат Козловского Егор заявил, что он и актер финансово помогают жителям Курской области

Брат Данилы Козловского Егор опроверг в беседе с изданием «Абзац», что актер эмигрировал из России.

Козловский рассказал, что он вместе с братом помогает жителям Курской области. Он отметил, что актер никуда не уезжал и последние три года живет в своей квартире.

«Мы с Данилой давно помогаем Курской области. Я изумлен, что это вообще вызывает у кого-то удивление. Мы делаем это по долгу сердца», — поделился брат артиста.

В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Бородин требовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с иноагентом — режиссером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом).

Козловский в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

13 сентября того же года стало известно, что Козловский отсудил у Бородина рубль.

Ранее сообщалось, что Козловский просит свыше 50 тыс. рублей за билет на концерт в Дубае.