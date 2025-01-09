Козловский просит свыше 50 тыс. рублей за билет на концерт в Дубае

Стоимость билета на музыкальное шоу «ФРЭНК» актера Данилы Козловского, которое пройдет в 19 января в Дубае, достигает 51 тыс. рублей. Об этом сообщает сайт «Страсти».

Мероприятие состоится в театре «Забиль», который вмещает в себя порядка 500 зрителей. Самые недорогие билеты на мероприятие стоят от 17 тыс. рублей, а за места в первый ряд зрителям придется отдать 51 тыс. рублей. Большая часть зала уже раскуплена.

При этом на момент написания новости, согласно данным на сайте агрегатора, зрителям доступны билеты на концерт Козловского только по цене от 40 тыс. рублей.

Музыкальный спектакль-шоу «ФРЭНК» Козловского рассказывает об истории актера: воспоминаниях из детства, первой любви, учебе в кадетском корпусе и кумирах. Премьера шоу состоялась в декабре 2024 года.

7 января Данилу Козловского и актрису Оксану Акиньшину заметили во время совместного отдыха в Африке. Слухи о том, что у знаменитостей роман, появились в сентябре 2020 года. СМИ сообщали, что пары начались отношения во время съемок фильма «Чернобыль», в котором он выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей.

Ранее сообщалось, что дома голливудских звезд сгорели в результате пожара в Калифорнии.