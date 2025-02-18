Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прикованный к коляске Оззи Осборн раскрыл детали нового концерта с Black Sabbath

Рок-музыкант Осборн заявил, что не сможет отыграть концерт с Black Sabbath целиком
close
Francesco Castaldo/Global Look Press

Прикованный к коляске британский рок-музыкант Оззи Осборн раскрыл детали нового концерта-воссоединения с его экс-группой Black Sabbath. 76-летнего артиста цитирует Billboard.

По словам Осборна, он не сможет отыграть запланированный на июль концерт «Back to the Beginning» целиком.

«Я не планирую выступать с Black Sabbath полноценно, но сыграю с ними небольшие отрывки. Я делаю то, что могу, там, где мне комфортно», — сказал он.

Музыкант отметил, что не оставляет попыток встать на ноги и все еще активно занимается собственными делами.

Недавно жена артиста Шэрон рассказала, что он больше не может ходить из-за болезни Паркинсона, которую ему диагностировали в 2003 году.

Концерт пройдет 5 июля в английском городе Бирмингеме.

Ранее осужденный за секс-преступления Харви Вайнштейн подал в суд на брата из-за $45 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами