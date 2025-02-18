Прикованный к коляске Оззи Осборн раскрыл детали нового концерта с Black Sabbath

Рок-музыкант Осборн заявил, что не сможет отыграть концерт с Black Sabbath целиком

Прикованный к коляске британский рок-музыкант Оззи Осборн раскрыл детали нового концерта-воссоединения с его экс-группой Black Sabbath. 76-летнего артиста цитирует Billboard.

По словам Осборна, он не сможет отыграть запланированный на июль концерт «Back to the Beginning» целиком.

«Я не планирую выступать с Black Sabbath полноценно, но сыграю с ними небольшие отрывки. Я делаю то, что могу, там, где мне комфортно», — сказал он.

Музыкант отметил, что не оставляет попыток встать на ноги и все еще активно занимается собственными делами.

Недавно жена артиста Шэрон рассказала, что он больше не может ходить из-за болезни Паркинсона, которую ему диагностировали в 2003 году.

Концерт пройдет 5 июля в английском городе Бирмингеме.

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