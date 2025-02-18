Звезда «Слова пацана» об изменениях после успеха сериала: «Левой рукой писать не стал»

Актер Рузиль Минекаев признался, что не почувствовал сильных изменений в себе после выхода сериала «Слово пацана». Об этом он рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

«Не думаю, что я изменился, левой рукой писать не стал», — сказал он.

По его словам, его круг общения остался прежним. При этом актер отметил, что он остается в приятельских отношениях с коллегами, с которыми сыграл в сериале. Минекаев добавил, что изменения могли произойти только в профессиональном плане.

«Я надеюсь, что скачок есть. По крайней мере, я стараюсь развиваться, и этому способствуют новые проекты», — отметил артист.

В сентябре 2024 года Рузиль Минекаев заявил, что у него нет звездной болезни. По словам Минекаева, он не знает, что это такое. Он предположил, что нужно быть какой-то нестабильной личностью, чтобы заболеть этой болезнью.

Рузиль Минекаев стал известен после роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В мае артист оказался в числе победителей рейтинга российского Forbes «30 до 30» в категории «Искусство» в 2024 году.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал о предложении Озчивита поехать в Стамбул.