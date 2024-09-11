Актер из «Слова пацана» о звездной болезни: «Нужно быть нестабильной личностью»

Актер Рузиль Минекаев заявил в беседе с kp.ru, что у него нет звездной болезни.

По словам Минекаева, он не знает, что это такое.

«Наверно, нужно быть какой-то нестабильной личностью, чтобы заболеть этой болезнью. У детей, наверное, это может произойти», — уточнил артист.

Рузиль Минекаев стал известен после роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В мае артист оказался в числе победителей рейтинга российского Forbes «30 до 30» в категории «Искусство» в 2024 году.

Минекаев рассказывал, что занимал у матери деньги для переезда в Москву. Мать одолжила артисту 110 тысяч рублей, чтобы он мог обустроиться в столице России. По словам актера, первое время он снимал комнату «с каким-то алкашом» и трудился на двух работах без выходных.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает годовалого сына Рэмиля.

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