Просила лишний раз не вставать: Хабенский о работе с тяжело больной Добровольской

Актер Хабенский: Добровольская в силу непростого характера не смогла сыграть все

Художественный руководитель — директор МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский рассказал о работе с тяжело больной актрисой Евгенией Добровольской в последние месяцы ее жизни. Его цитирует aif.ru.

Актриса, которая прослужила в Московском Художественном 33 года, по его словам, обладала непростым характером, но большим талантом.

«Может быть, в силу непростого характера она не смогла сыграть все, что обогатило бы нас. Но боец — на сто процентов!» — сказал он.

По словам Хабенского, в последнее время коллеги помогали Добровольской на репетициях и на сцене.

«Будучи уже в очень тяжелой ситуации, она играла главную роль в спектакле «Космос», где вообще ни секунды передышки. А когда репетировали, просто просила: «Можно я здесь лишний раз не буду вставать?..» — говорит артист.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил о кончине народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.

Ранее стало известно, что Добровольская позаботилась о наследстве для детей.