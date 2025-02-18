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Бьянка рассказала, почему больше не будет участвовать в реалити-шоу

Певица Бьянка отказалась от участия в реалити-шоу из-за необходимости обсуждать других
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ТНТ

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) в эфире шоу «УТРО.ТНТ» рассказала, почему больше не будет участвовать в реалити-шоу. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Артистка была участницей шоу «Звезды в джунглях», но повторять опыт не хочет. Теперь она согласна только на проекты, где нужно петь или танцевать.

«Несмотря на то, что я 25 лет в шоу-бизнесе, я осталась искренним, добрым и честным человеком. Я не привыкла, когда мной пытаются манипулировать. И устала от этих вечных обсуждений, когда после испытаний тебя все обсуждают», — говорит она.

По словам Бьянки, ей это не доставило удовольствия. В качестве обратного примера она привела песенный проект «Конфетка» с переделками композиций.

«Я обожаю шоу «Конфетка», Гарика Мартиросяна. Я люблю творчество, люблю что-то переделывать», — призналась певица.

В январе Бьянка призналась, что хочет встречаться с представителем одной профессии — врачом-хирургом.

Ранее экс-возлюбленная Тимати вспомнила, что подвергалась буллингу в школе.

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