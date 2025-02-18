Экс-возлюбленная Тимати вспомнила, что подвергалась буллингу в школе

Модель Анастасия Решетова рассказала в своем Telegram-канале, что ее дразнили в школе из-за высокого роста.

«Это сейчас я понимаю, что высокие девушки великолепны, но в детстве очень сильно горбилась, чтобы хоть как-то скрыть свой рост», — отметила экс-избранница рэпера Тимати.

По словам Решетовой, уже повзрослев, она стала делать упражнения на растяжку, чтобы исправить сильную сутулость. Именно благодаря этим занятиям, поделилась модель, у нее появилась осанка. Она также стала более гибкой и избавилась от зажатости.

«Конечно, я также работала со своим комплексом на психологическом уровне. Как видите, теперь в моем гардеробе есть туфли на каблуке, и меня совершенно не смущает мой рост», — поделилась Решетова.

Подписчицы модели поделились в комментариях похожими историями: некоторые интернет-пользовательницы признались, что смогли побороть комплексы, но другие — до сих пор переживают из-за своего роста.

«У меня тоже рост 180 см, но я до сих пор периодически стесняюсь. Не знаю, как это побороть»; «178 см, весь буллинг в школе собрала. Сейчас чувствую себя королевой»; «Мой рост 178-179 см. Я, к сожалению, пока так и не могу справиться с этим комплексом, но летом уже стала носить босоножки на небольшом каблуке», — написали под постом.

В 2014 году Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России», и в том же году она познакомилась с Тимати. 16 октября 2019 года у них родился сын Ратмир, а через год пара объявила о расставании.

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