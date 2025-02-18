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«Сатанист, монстр»: Бейонсе и Jay-Z пожаловались на угрозы жизни

Рэпер Jay-Z признался, что после иска об изнасиловании им с Бейонсе угрожали
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Face to face/Global Look Press

Американский рэпер Jay-Z (Джей-Зи, настоящее имя Шон Картер) пожаловался на угрозы жизни ему и его жене — певице Бейонсе. Об этом пишет The Sun со ссылкой на иск рэпера к адвокату Тони Базби.

По словам 55-летнего артиста, ему начали угрожать после того, как Базби представил иск с обвинениями рэпера в изнасиловании 13-летней девочки. В иске Базби говорилось, что Jay-Z и его коллега-рэпер Шон «Дидди» Комбс напали на девушку на вечеринке MTV Video Music Awards 2000 года.

«Комментарии в социальных сетях в ответ на публичные заявления г-на Базби обо мне и обвинения против меня причинили мне вред. Например, люди говорили: «Я не могу дождаться, пока ты присоединишься к (Комбсу) в тюрьме». Потом в аду». В других комментариях меня обвиняли в том, что я «сатанист», «торговец людьми», «террорист» и «монстр», называли меня словом на букву «Н» и угрожали насилием против меня и моей жены, включая угрозы жизни», — говорится в иске Картера.

Иск против Картера подали в декабре, 15 февраля анонимная обвинительница отказалась от претензий к рэперу. Jay-Z уверен, что обвинения Базби специально приурочил к премьере фильма «Муфаса: Король Лев», где сыграла их с Бейонсе дочь, чтобы причинить артисту наибольшие неудобства.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Ранее Пи Дидди обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе.

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