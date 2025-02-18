Актриса «Хрустального» вынуждена продать квартиру из-за обмана бывшим священником

Актриса Анна Роскошная вынуждена продать единственное жилье, чтобы расплатиться с кредитами в 8 млн рублей, которые она взяла из-за любовника-мошенника. Об этом сообщает mk.ru.

Роскошная познакомилась в 2019 году с мужчиной по имени Иван, они стали тесно общаться. Мужчина говорил актрисе, что занят в инвестиционном бизнесе – и спустя время, он стал предлагать Роскошной вложиться в его инвестиционный фонд, обещая ежемесячный доход в 10%.

В одну из встреч Иван взял телефон Роскошной, чтобы показать, как взять кредит в приложении банка, отправил запрос на получение кредита, а банк одобрил актрисе заем на 5 млн рублей. Роскошная призналась, что была удивлена случившемуся: она не хотела брать кредит, «но было уже поздно».

«Он перевел все деньги себе и обналичил через свой расчетный счет в другом известном банке. По такой же схеме, с помощью Ивана мне выдали еще 1, 6 млн рублей в двух других банках», — рассказала актриса.

Параллельно, вспомнила Роскошная, Иван входил к ней в доверие: ухаживал, возил на море, заводил разговоры о замужестве, — и даже познакомил со своей мамой.

«В конечном итоге, когда он понял, что кредитов мне больше не дадут, он стал вести себя, как абьюзер. Стал критиковать и обесценивать мою волонтерскую деятельность, смеяться над этим, оскорблять мою профессию актрисы и певицы», — поделилась актриса.

После расставания с Иваном Роскошная выяснила, что она была не единственной его пассией: мужчина встречался с несколькими женщинами, которые тоже брали кредиты ради него. У него также есть жена Екатерина, которая в мае 2024 года родила ему дочь. До этого мошенник был священником, но был изгнан из церкви.

«В полиции также выяснилось, что только по официальным данным пострадавших в этой пирамиде от 70 до 150 человек из разных городов России, точные данные предстоит еще выяснить, а общая сумма ущерба — около 1 млрд рублей», — рассказала актриса.

По данным mk.ru, всего 12 человек написали заявление в полицию против Ивана и его сообщника Дмитрия. Уголовное дело пока не было возбуждено.

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