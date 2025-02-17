Общественники «добились» отмены концерта «сатанистов» в Петропавловске-Камчатском

Общественное движение «Русская Община» «добилось» отмены концерта группы Autopsy night в Петропавловске-Камчатском. Об этом активисты сообщили в Telegram-канале.

«Русская Община» рассказала, что обратилась к властям города с просьбой проверить творчество группы и запретить ее концерт. Петицию активистов против выступления артистов поддержали 300 граждан. Общественники назвали музыкантов «сатанистами» и «нездоровыми» людьми.

«Благодарим юридическую службу Общины Камчатки за подготовку петиций. Также выражаем благодарность сотрудникам прокуратуры и МВД Камчатского края за оперативную реакцию и последующий запрет выступления этой группы на концертных площадках города», — заявили активисты.

Сахалинскую группу Autopsy night основал гитарист Дмитрий Кожура в 1996 году. Коллектив исполняет композиции в стиле Death metal. На данный момент в ней состоит вокалист Дмитрий Бадулин, гитарист Сергей Калиничев, Дмитрий Кожура и барабанщик Sega Milkis. Группа по сей день ведет активную гастрольную деятельность по всей России от Камчатки до Калининграда.

В паблике группы Autopsy night во «ВКонтакте» заявляется, что коллектив не оправдывает, а также не пропагандирует насилие и жестокость.

«Содержание песен отражает художественные horror-истории, равные фильмам ужасов, которые не запрещены законодательством Российской Федерации», — заявили представители группы.

Ранее концерт Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге оказался под угрозой.