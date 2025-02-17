СМИ сообщили, что у стилиста Влада Лисовца обнаружили рак четвертой стадии

Стилисту и телеведущему Владу Лисову диагностировали рак четвертой стадии. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации Telegram-канала, Лисовец узнал о заболевании осенью 2024 года, когда пришел на прием к врачу с жалобами на плохое самочувствие. На данный момент телеведущий уже прошел курс химиотерапии, который «не принес значимого эффекта».

Сейчас, утверждает Mash, у стилиста начали выпадать волосы, а его внешние изменения стали замечать поклонники. Врачи подберут Лисовцу лечение на консилиуме. Также Telegram-канал не исключает, что телеведущего могут признать неизлечимо больным.

Сам Влад Лисовец не подтверждал появившуюся в СМИ информацию.

С июня 2024 года с раком боролся телеведущий Отар Кушанашвили. Телеведущий рассказывал, что платил за один лекарственный укол по 10 тыс. рублей. Ему делали процедуры два раза в день на протяжении трех месяцев.

В октябре журналиста успешно прооперировали в Москве. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике. 14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

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