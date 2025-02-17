Режиссер «Пророка» о пробах Борисова: «Происходила какая-то удивительная магия»

Режиссер Феликс Умаров заявил, что у Борисова есть талант к преображению

Режиссер Феликс Умаров в шоу «Креаторы» на платформе VK Видео поделился впечатлениями о работе с актером Юрой Борисовым над фильмом «Пророк. История Александра Пушкина».

Умаров назвал Борисова уникальным актером, который может меняться от фильма к фильму. По словам режиссера, для роли в картине «Кентавр» актер какое-то время работал таксистом. Кинематографист признался, что его притягивает такой ответственный подход и погружение в роль артиста.

«Когда мы проводили пробы с Борисовым, мы еще щупали персонажа и пытались найти точки соприкосновения. Но происходила какая-то удивительная магия, когда приходит Юрец в футболке, в джинсах с бритой головой на пробы грима, костюма, и через час ты видишь Пушкина. И ты уже перестаешь видеть в нем Юру. Настолько у Юры есть талант преображаться», — поделился режиссер.

Фильм «Пророк» рассказывает о жизни Александра Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).

Ранее фильм о Пушкине с Юрой Борисовым стал лидером проката в России.