Звездный адвокат рассказал об обиде Киркорова: «Рефлексирует до сих пор»

Адвокат Сергей Жорин признался в беседе с порталом «Страсти», что певец Филипп Киркоров на него обижен с 2010 года.

Жорин добился возбуждения уголовного дела против Филиппа Киркорова, когда певец ударил режиссера Марину Яблокову на премии «Золотой граммофон-2010».

«Он мне до сих пор это простить не может, и, как мне кажется, на эту тему рефлексирует до сих пор», — поделился адвокат.

Жорин также вспомнил, как несколько лет назад на открытии одного из ресторанов Тимати Киркоров поиронизировал над скандалом с Яблоковой.

«Когда я уже уходил, и Филипп меня увидел на выходе, он, якобы не замечая, громко произнес: «Эх, сейчас бы какую-нибудь бабу избить», — рассказал Жорин.

В ноябре 2023 года Киркоров заявил, что не умеет драться. Певец назвал себя очень добрым человеком. Однако отметил, что является тельцом по знаку зодиака. Артист считает, что тельцов нельзя выводить из себя.

Киркоров уточнил, что с годами научился себя сдерживать. Он вспомнил скандал с его участием в 2004 году, отметив, что сейчас так бы не поступил. На одной из пресс-конференций певец оскорбил журналистку Ирину Ароян.

Ранее концерт Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге оказался под угрозой.