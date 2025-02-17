Концерт Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге оказался под угрозой

Сибирское общественное движение «Радетель» обратилось в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору города Александру Беглову с просьбой отменить концерты певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает издание «Абзац».

Общественное движение призвало «не допустить» выступления Киркорова в Санкт-Петербурге. Концерты исполнителя пройдут 25 и 26 апреля.

По мнению общественников, творчество Киркорова представляет собой «деструктивную идеологию». Они напомнили, что артист не раз оказывался в центре скандала. В пример они привели премию «Золотой граммофон-2010».

В 2010-м Киркоров ударил режиссера Марину Яблокову на премии «Золотой граммофон». Кинематографистка обратилась в суд с заявлением о возбуждении в отношении певца уголовного дела за нанесение легкого вреда здоровью и оскорбление. В том же году исполнитель и режиссер заключили мировое соглашение.

Активисты также обвинили Киркорова в оскорблении чувств верующих. Помимо этого, они заявили, что 26 февраля 2023 года артист появился на телеэкранах НТВ в костюме якобы расцветки, ассоциирующейся с украинским флагом. Наиболее скандальным общественники случаем назвали участие певца в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Ранее Киркоров и Бузова выступили в Кремле в День всех влюбленных.