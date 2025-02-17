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Подруга Задорнова обманула россиянку на 2,5 млн рублей

Участница «Битвы экстрасенсов» Селицкая обманула россиянку на 2,5 млн рублей
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Альбина Селицкая/VK

Участница 7-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» и подруга Михаила Задорнова Альбина Селицкая обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным издания, Селицкая обманула россиянку на более чем 2,5 миллиона рублей. Женщина обратилась к тарологу за помощью в решении проблем, касающихся семьи и личной жизни. Женщина отправила заявку экстрасенсу, и через несколько дней ей провели «первый обряд» за 12 тысяч рублей. В сумме пострадавшая потратила 2 535 596 рублей на услуги эзотерика. Подробности инцидента неизвестны.

Селицкая получила известность после участия в шоу «Битва экстрасенсов». В 2022-м она рассказала о своей дружбе с юмористом Михаилом Задорновым. По словам таролога, комик советовался с ней и обращался к ней, чтобы узнать будущее. В эфире «Пусть говорят» она заявляла, что за полгода до кончины юморист получил в подарок метровую куклу вуду.

«Кукла была непонятна, может, там было что-то внутри, какой-то сверток… Она как-то плохо влияла на него, и через полгода Михаил Николаевич стал плохо выглядеть. Подарок точно сделал близкий человек, возможно, женщина», — заявляла Селицкая.

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