Фанаты обнаружили непристойное происхождение псевдонима Пинк

Певица Пинк взяла себе псевдоним в честь своей вагины

Фанаты американской певицы Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур) обнаружили непристойное происхождение ее псевдонима. Об этом сообщает Mirror.

В сети обнаружили интервью звезды, в котором она признается, что девушка назвала себя не в честь любимого цвета волос (англ. pink — розовый).

«Мой лучший друг никогда не видел вагину белой девушки, спросил, можно ли посмотреть. Я ему показала, и он сказал: «Она розовая!» Потом друзья стали называть меня мистером Пинк», — говорила звезда в беседе с Life & Style.

Мистер Пинк, или мистер Розовый — персонаж актера Стива Бушеми в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы».

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