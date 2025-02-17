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Директор Гагариной ответил на слухи о новой песне Меладзе в репертуаре певицы

Директор Гагариной Сметанин: песню «Танец перед зеркалом» написал Вольпин, а не Меладзе
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Концертный директор российской певицы Полины Гагариной Сергей Сметанин ответил на слухи о том, что автором новой песни артистки «Танец перед зеркалом» является композитор Константин Меладзе. Представителя звезды цитирует ТАСС.

Он указал на то, что автором песни указан Лев Вольпин. Иные версии Сметанин назвал домыслами.

«Имя автора указано на всех стримингах, и это есть в открытом доступе. Вы можете сами ознакомиться и взять оттуда имя, фамилию, инициалы и так далее», — заявил он, подтвердив достоверность официальной информации о треке.

Новая песня Гагариной вышла 31 января.

После начала спецоперации России на Украине в СМИ появилась информация о том, что Константин Меладзе перебрался на свою виллу на побережье Италии. Он изредка появлялся в соцсетях и никак не комментировал предположительный переезд за границу.

В январе Полина Гагарина ответила, когда выйдет замуж.

Ранее в России представили список заслуженных и народных артистов на 2025 год.

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