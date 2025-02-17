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Наталья Штурм раскритиковала Боню в коротких шортах: «Больно»

Певица Штурм призвала Боню смириться после публикации фото в коротких шортах
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nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале раскритиковала наряд блогерши и телеведущей Виктории Бони.

Штурм заявила, что ей «больно за Боню», приложив снимок 45-летней блогерши в коротких шортах.

«Викуся, хочу тебя сильно расстроить: 45+ — это все. Конец. Смирись и направь свои силы на воспитание молодежи», — заявила исполнительница.

58-летняя Наталья Штурм часто публикует снимки в откровенных нарядах и бикини. К примеру, в сентябре 2024 года артистка продемонстрировала фигуру и раскрыла свой вес. На тот момент она весила 52,2 килограмма при росте 170 сантиметров.

В мае Штурм сообщила, что у нее появились новообразования на животе. Некие шишки на животе певицы появились после липосакции. Однако сама артистка не считает, что новообразования связаны с пластикой. Она объяснила, что некоторое время после липосакции все было «замечательно».

Хирург Аминат Кибишева считает, что новообразования артистки возникли в результате некроза после липосакции. Специалистка уверила, что шишки не представляют серьезной угрозы ее здоровью. По словам врача, в результате обследования она и коллеги исключили злокачественный характер новообразований у Штурм.

Ранее Наталья Штурм доказала, что тратит на еду 84 рубля в день.

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