Российская певица объяснила, как ей хватает 2518 рублей на месяц

Певица Наталья Штурм призналась в соцсетях, что тратит на продукты меньше 2600 рублей в месяц. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, как ей это удается.

«Пачка каши геркулесовой, гречка, молоко 3,2% (жирности. — «Газета.Ru»), курица/рис/вермишель, лаваш армянский, помидоры/огурцы засаливаю сама (набор 100 рублей с чесноком). Грибы, облепиха, картофель 70 рублей, морковь 50 рублей, редис 50 рублей, руккола 100 рублей, щавель 100 рублей. Овощи и фрукты — рынок выходного дня, все продают со скидками. Во всех продуктовых магазинах действуют скидки, плюс бонусные программы от банков. В некоторых магазинах действуют скидки для пенсионеров», — сказала она.

В качестве доказательств Штурм предоставила «Газете.Ru» скрин из приложения своего банка — в категории «супермаркеты» было совершено три операции на общую сумму 2518 рублей.

Певица добавила, что люди тратят много денег на алкоголь, сигареты и «дорогие копчености» вместо покупки «недорогой» полезной еды. По мнению Штурм, для экономии нужно готовить дома и не закупаться на голодный желудок. Она добавила, что при росте 170 см весит чуть больше 52 кг.

«Люди по незнанию много денег тратят на продукты, а потом выкидывают. Зачастую покупают еду на голодный желудок и тратят в два раза больше, чем на сытый. Запасы хорошо, но для оптовых закупок и нескоропортящихся продуктов. Когда мне хочется перекусить, ем соленую соломку. После нее хочется пить, и травяные чаи утоляют жажду, содержат много полезных микроэлементов. Больше всего люди тратят на бухло, сигареты, дорогие копчености. Если без излишеств, то еда должна быть полезной. Полезная еда недорогая. А самим готовить в разы дешевле, чем есть то же самое в ресторанах», — считает артистка.

13 сентября 58-летняя Наталья Штурм заявила в своих соцсетях, что тратит на продукты меньше трех тысяч рублей в месяц. Певица посоветовала подписчикам «унять утробы», потому что «много есть неприлично».

До этого Штурм рассказывала, что в 2023 году «спонтанно» решилась на пластику — ей сделали височный лифтинг, липосакцию, а также хирурги перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть. Певица говорила, что всегда поддерживала себя в форме с помощью спорта, стараясь не пропускать тренировки, но с возрастом стало сложнее избавляться от «несовершенств», поэтому она решилась на кардинальные перемены. По мнению артистки, без хирургического вмешательства у нее не получилось бы добиться нужных результатов.

Исполнительница признавалась, что в первые месяцы после преображения строго соблюдала диету и не могла «досыта пожрать», но отражение в зеркале мотивировало ее и дальше не нарушать дисциплину.

Ранее представитель Самойлова опровергла слухи о том, что артист с трудом выступил в Красноярске.