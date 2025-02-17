Жорин раскрыл судьбу автомобиля BMW, который подарил ему Моргенштерн

Адвокат Жорин признался, что до сих пор ездит на подаренном Моргенштерном BMW

Адвокат Сергей Жорин признался в интервью сайту «Страсти», что до сих пор ездит на автомобиле, который ему подарил Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом).

Летом 2021 года СМИ сообщали, что Моргенштерн подарил Жорину BMW X5 M Competition накануне судебного процесса против рэпера по делу о пропаганде наркотиков в песнях. Стоимость автомобиля на тот момент составляла 14 млн рублей.

«Он [автомобиль] до сих пор у меня. Езжу на нем и, собственно говоря, наслаждаюсь этим», — поделился Жорин.

В беседе со «Страстями» Жорин пояснил, что привык менять автомобили раз в 5-6 лет. В 2021 году адвокат как раз намеревался купить новую машину – он пришел в салон, чтобы прицениться и удивился от стоимости понравившегося ему автомобиля. Потом у адвоката была запланирована встреча с Моргенштерном, на которой они разговорились о машинах.

«Я пожаловался ему на нереальные цены. На тот момент мне понравился самый мощный BMW X5 M Competition, но автосалон просто отказывался идти на уступки и делать скидки. Тогда он сказал: «Слушай, ну че ты паришься? Сколько надо — добавлю», — вспомнил адвокат.

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