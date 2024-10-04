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Покинувшая Россию Юлия Ауг о своей «отмене»: «Я этому даже рада»

Актриса Ауг назвала чудом выход сериала «Хор» на Первом канале со своим участием

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Юлия Ауг не стала отрицать, что в некоторых западных странах отечественная культура подвергается отмене, однако в России, считает артистка, «ее отменяют больше всего». Об этом звезда рассказала YouTube-каналу «НО.Медиа из России».

«В России я абсолютно отменена. Меня каким-то чудом показывают по центральному каналу, но никаких работ здесь у меня сейчас нет и быть не может. И на самом деле я этому рада», — заявила Ауг.

Актриса отметила, что русскую культуру не отменяют в Эстонии, где она сейчас живет. В начале октября у нее пройдет премьера спектакля с Чулпан Хаматовой. Его покажут на русском языке с эстонскими субтитрами. Постановку придумал продюсер из Эстонии, а сценарий написал российский драматург Михаил Дурненков.

Также Ауг призналась, что не сможет ответить на вопрос, какую страну считает своей родиной. Актриса родилась в Ленинграде, но детство и юность провела в Эстонии. Знаменитость заявила, что считает себя не русской, а человеком русской культуры.

«Нет русских в моей родне, это правда. Почему-то это вызывает подозрение и раздражение, но я всего лишь говорю правду. Сейчас это очень непопулярно», — отметила она.

Ауг больше склоняется к тому, чтобы называть себя «гражданином мира», поскольку не хочет себя точно идентифицировать.

Ранее покинувшую Россию Юлию Ауг заметили в Москве.

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