Телеведущий Куличков взялся за здоровье из-за жены: «Натыкала»

Телеведущий Алексей Куличков признался в шоу «Ты не поверишь!», что начал следить за здоровьем после наставлений жены Ольги.

«Всегда мне натыкала, а я как упрямый баран такой: «Нет, отстань!» Я думал, что не буду слушаться супругу, как и любой мачо, как альфа-самец. А потом как-то случилось… А она мне: «Я же тебе говорила! Все время направляла, а ты меня не слушал». Жена молодая, ребенок, надо заботиться, думать», — поделился артист.

Куличков изменил свой образ жизни в марте 2023 года. Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущего якобы госпитализировали в Московской области в тяжелом состоянии с инсультом. Артист подтвердил нахождение в больнице, однако опроверг причину госпитализации. Как оказалось, врачи диагностировали у него гипертонический криз.

По словам Куличкова, ухудшение здоровья случилось на фоне постоянной работы. Телеведущий режиссировал сериалы «След» и «Свидетели».

«А там, знаете, такая бешеная гонка. И ты себе спуску не даешь. Там по 12-16 часов смены, зима, дождь… Тебе болеть нельзя. И все это на ногах», — рассказал телеведущий.

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