«Душа фильма»: американские критики считают, что у Юры Борисова большое будущее

Агентство Associated Press опубликовало статью, посвященную российскому актеру Юре Борисову, на фоне волны его популярности благодаря роли в фильме «Анора».

Associated Press напомнило, что западная публика познакомилась с творчеством Борисова не только после «Аноры»: актер уже бывал на Каннском кинофестивале в 2021 году, когда вышел фильм «Купе номер 6», где он сыграл роль шахтера.

Именно роль Борисова в этом фильме, отметило агентство, заставила режиссера Шона Бейкера обратить на него внимание. По данным AP, Бейкер назвал Борисова «русским Райаном Гослингом», душой и сердцем фильма «Анора».

В беседе с AP Юра Борисов не стал говорить, насколько возросшая известность повлияла на его карьеру. Он лишь отметил, что номинации для него мало что значат. Актер их ценит за то, что они дают возможность вновь встречаться с коллегами по «Аноре» на фестивалях.

«Может быть, это выглядит глупо, но для меня важнее проводить время с друзьями. Без этого мы будем жить отдельно. И, конечно, когда-нибудь это произойдет, поэтому я немного грущу. Но сейчас мы все вместе, и я счастлив», — заявил Борисов.

Ранее стало известно, что Юра Борисов не получил британскую премию BAFTA за роль в «Аноре».