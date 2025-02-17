Экс-возлюбленная Стаса Пьехи не исключила, что выйдет замуж за первого встречного

Актриса Ника Здорик не исключила, что может выйти замуж за первого встречного, как ее героиня в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь».

«Главное, чтобы любовь была! Если возникнут чувства, значит, будет обычный парень. Если нет, значит, с кем-то другим получится», — поделилась бывшая возлюбленная Стаса Пьехи.

Здорик отметила, что в сериале ее героиня быстро вышла замуж, поскольку так сложились обстоятельства. Актриса же не может себе представить, что в реальной жизни произойдет подобное.

«Я переживала разные времена в своей жизни: когда переехала в столицу, был момент, когда нас с сестрой хозяйка выгнала из дома, и я жила на чемоданах два месяца. Были голодные времена, и я проходила этот путь самостоятельно…» — также вспомнила актриса.

С 2022 года ходили слухи о романе Ники Здорик с певцом Стасом Пьехой. Позднее артистка рассказывала, что на момент знакомства с артистом только вышла из отношений и не планировала начинать новые, но их общение неожиданно переросло в роман.

Знаменитости расстались в мае 2023 года. Пьеха был старше актрисы на 21 год. Здорик отмечала, что их никогда не смущала разница в возрасте.

Ранее актриса Юлия Снигирь вспомнила, как ее обидел Юра Борисов фразой о возрасте.