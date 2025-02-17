Русский национальный балет выступил в ОАЭ с премьерой

Русский национальный балет «Кострома» показал в столице Объединенных Арабских Эмиратов «Национальное шоу России», передает РИА Новости.

Как отмечается, хореографический спектакль прошел в Национальном театре Абу-Даби. Постановка является составляющей культурно-образовательного проекта «Танцевальная увертюра мира», разработанного специально для сближения ценностей стран БРИКС. В этом году шоу покажут в Саудовской Аравии, Египте и Китае, а в 2026-м запланированы выступления в Бразилии, Индии, Эфиопии и ЮАР.

»ОАЭ является первой страной, которая приняла мероприятия, которые проходят в рамках этого проекта. Убежден, что спектакль станет еще одним шагом в направлении поступательного развития многоплановых российско-эмиратских отношений», — сказал российский посол в ОАЭ Тимур Забиров.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Последний саммит БРИКС состоялся в прошлом октябре в Казани.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться балетом.