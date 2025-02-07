Россияне чаще стали интересоваться балетом

Россияне в 2024 году посещали постановки классического балета на 14% чаще, чем в 2023-м. Траты на билеты выросли на 20%, а средний чек — на 6%, до 2 685 рублей. Об этом говорится в исследовании «Почта Банка», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Балет становится популярнее из года в год. Россияне заново узнают классическую литературу, но уже в виде музыки и танца. А также открывают для себя различные культуры и эпохи. Одновременно россияне нарастили траты на уроки балета на 10%, при этом количество операций увеличилось на 6%. Средний чек вырос на 8%, до 1896 рублей», — отмечается в исследовании.

Там уточняется, что на женщин приходится 64% оплат такого вида досуга.

Исследование было проведено в январе.

Каждая пятая россиянка рассказала, что мечтает заниматься балетом, следует из опроса LEVITA. Примерно столько же женщин уже посещают балетные тренировки. Часть опрошенных (16%) не знали или не задумывались о таком фитнес-направлении. Еще 8% сообщили, что балет для взрослых им вовсе не интересен. Исследование выявило самые «балетные» города страны. Направление классической хореографии среди взрослых женщин наиболее популярно в Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. Здесь фиксируется наибольшее число посещенных занятий по направлению балет в пересчете на одну студию. В топ-5 «балетных» городов также вошли Уфа и Санкт-Петербург. Далее рейтинг распределяется следующим образом: Чебоксары, Новосибирск, Ижевск.

Ранее звезды «Щелкунчика» в Большом театре рассказали, сколько пуантов хватает для спектакля.