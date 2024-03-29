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Телеведущий Куличков вышел на связь после информации об инсульте

Телеведущий Куличков опроверг информацию об инсульте

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Global Look Press

Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию Mash об инсульте. Его слова приводит NEWS.ru.

«Все замечательно. Не знаю, откуда они взяли информацию», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Куличкова госпитализировали в Московской области в тяжелом состоянии с инсультом. Отмечалось, что 23 марта ведущий передачи «Такси» вызывал «скорую», но, несмотря на рекомендацию врачей, отказался от госпитализации. На следующий день ему якобы стало хуже: мужчина жаловался на слабость левых конечностей, тошноту, головокружение и шаткую походку.

Алексей Куличков долгое время был ведущим телевизионной передачи «Такси», где подвозил случайных пассажиров, а иногда и звезд шоу-бизнеса. Взамен на бесплатную поездку они должны были правильно ответить на три вопроса.

До этого ученые из Чжэцзянской медицинской школы при одноименном университете в Китае обнаружили, что у людей, постоянно находящихся под воздействием яркого искусственного освещения в ночное время, повышен риск инсульта.

Ранее выяснилось, что инсульт надолго повышает риск развития депрессии.

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