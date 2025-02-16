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Чурикова отреагировала на уход Гагариной из «Голоса»

Телеведущая Чурикова опровергла, что Гагарина ушла из шоу «Голос»
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FAMETIME TV/YouTube

Телеведущая Яна Чурикова опровергла в Telegram-канале, что певица Полина Гагарина ушла из шоу «Голос».

Слух об уходе Гагариной после публикации издания «СтарХит». В ней сказано, что артистка встала и ушла после того, как участница проекта не выбрала ее в качестве наставницы. По данным издания, на последних кадрах выпуска видно, что одно судейское кресло действительно осталось пустым. Чурикова отметила, что такой эффект создался из-за склеек шоу.

«Сегодня в рубрике #искусствозаголовка столкнулись Умение коллег делать события из ничего vs. Умение нашего шеф-редактора Саши Подъяпольского делать правильные склейки. ИМХО, победил Саша», — заявила телеведущая.

По словам Чуриковой, слепые прослушивания в «Голосе» длятся три дня. Во время них наставники проекта сидят в креслах по несколько часов в день, что создает неудобство. Как отметила телеведущая, Гагарина действительно встала, вышла из кадра, но позже вернулась, как только отдохнула. Никаких конфликтов не было.

«Потом из того, что записано, в произвольном порядке собираются эфирные версии выпусков. Полина встала со словами «Не могу больше сидеть», ну это буквально так, вышла из кадра, потом вернулась, так как надо было продолжать съемку», — поделилась Чурикова.

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