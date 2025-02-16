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Умер арт-директор игры Half-Life 2

Экс-сценарист Valve Лэйдлоу: умер арт-директор игры Half-Life 2 Виктор Антонов
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Умер арт-директор игры Half-Life 2 Виктор Антонов. Об этом сообщил в соцсетях бывший сценарист Valve Марк Лэйдлоу.

Пока официальной информации о смерти Антонова не появлялось. Каких-либо деталей Лэйдлоу не предоставил, но назвал Антонова «блестящим и оригинальным провидцем». Также об этом не высказывались представители Антонова. Его родные также не подтверждали информацию о его кончине.

Разработчику было 53 года.

Антонов создал большинство локаций для легендарных Half-Life 2, Dishonored 1 и 2, Fallout 4 и Doom (2016).

В декабре в возрасте 57 лет ушел из жизни Мартин Браун, соучредитель компании Team17 и ветеран игровой индустрии с 35-летним стажем. По словам его семьи, он скончался мирно во сне 28 декабря 2024 года после продолжительной борьбы с серией инсультов.

Браун основал Team17 в 1990 году вместе с Дебби Бествик и Майклом Робинсоном. За свою карьеру он принял участие в создании более 50 видеоигр, включая культовую серию Worms и Alien Breed.

Ранее разработчик PowerPoint скончался на 75-м году жизни.

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