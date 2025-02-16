Айза рассказала, как потеряла почти миллион рублей

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что потеряла почти миллион рублей на покупке земли на Бали.

Айза объяснила, что в то время только начинала заниматься недвижимостью. Ей казалось, что достаточно найти участок, договориться с владельцем и внести депозит. Бизнесвумен отметила, что все не так. По ее утверждению, сначала нужно понравиться хозяину земли как человек – познакомиться с семьей, попить чай несколько раз и получить одобрение, и знать «кое-что».

Айза вспомнила, что нашла хорошее место в 60 соток, где планировала построить общее пространство с друзьями. По словам блогерши, все шло идеально, пока она не наткнулась на ролик со своим участком с планами по застройке на YouTube.

«Мы с трудом нашли автора видео, списались и узнали, что он эту землю уже купил. Но просрочил последний платеж, и хозяин выставил ее вновь на продажу. Так мы оказались следующими покупателями», — рассказала бизнесвумен.

Айза вышла из сделки с убытком $10 тысяч (около 903 тысячи рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»). Как отметила блогерша, она отнеслась к этому инциденту как к опыту.

Ранее у Айзы украли три миллиона рублей на Бали.