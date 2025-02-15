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Звезда «Шершней» рассказала о необычном способе расслабиться после трудных съемок

Актриса Лински пела в машине, чтобы прийти в себя после съемок «Шершней»
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SHOWTIME

Звезда сериала «Шершни» Мелани Лински рассказала о необычном способе, который помогает ей расслабиться после трудных съемок. 47-летнюю новозеландскую актрису цитирует Page Six.

«Я всегда сама за рулем на пути до площадки и обратно, поэтому пою в машине. Если нужно, плачу», — говорит она.

Лински снялась уже в третьем по счету сезоне «Шершней».

Сюжет шоу посвящен группе школьниц-футболисток, попавших в авиакатастрофу над глухими канадскими лесами. «Шершни» описывают как выживание девочек в дикой природе в конце 90-х годов, так и жизни тех из них, кто вернулся домой 25 лет спустя.

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