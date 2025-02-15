Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Наша семья — бабушка, ты и я»: Петр Чернышев вышел на лед с дочерью от Заворотнюк

Фигурист Чернышев вывел на лед шестилетнюю дочь Милу от Заворотнюк
close
Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе»

Фигурист Петр Чернышев вышел на лед вместе с шестилетней дочерью Милой от актрисы Анастасии Заворотнюк. Видео с выступлением опубликовал канал о фигурном катании «Тулуп Тутберидзе».

Фигурист выступил с давней партнершей Наоми Ланг и вывел с собой маленькую дочь.

Чернышев поблагодарил фигуристку за то, что та помогла ему сделать номер, посвященный Заворотнюк. Мила отреагировала на слова отца эмоционально.

«Нет, Наоми — это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я», — сказала девочка.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж .

В январе беременная старшая дочь Заворотнюк рассказала о мечте, которую исполнила в Дубае.

Ранее Лариса Вербицкая рассказала легенду о своем появлении в семье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами