«Наша семья — бабушка, ты и я»: Петр Чернышев вышел на лед с дочерью от Заворотнюк

Фигурист Чернышев вывел на лед шестилетнюю дочь Милу от Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев вышел на лед вместе с шестилетней дочерью Милой от актрисы Анастасии Заворотнюк. Видео с выступлением опубликовал канал о фигурном катании «Тулуп Тутберидзе».

Фигурист выступил с давней партнершей Наоми Ланг и вывел с собой маленькую дочь.

Чернышев поблагодарил фигуристку за то, что та помогла ему сделать номер, посвященный Заворотнюк. Мила отреагировала на слова отца эмоционально.

«Нет, Наоми — это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я», — сказала девочка.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж .

В январе беременная старшая дочь Заворотнюк рассказала о мечте, которую исполнила в Дубае.

Ранее Лариса Вербицкая рассказала легенду о своем появлении в семье.