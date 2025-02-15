Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вайкуле раскритиковали за признание в любви жителям всех стран

Певица Вайкуле рассказала о любви без границ к зрителям всех стран
close
laima_vaikule_fan1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народную артистку Латвийской республики Лайму Вайкуле раскритиковали за признание в любви к жителям всех стран. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В одной из своих социальных сетей, выходя в эфир в День влюбленных 14 февраля, Вайкуле заявила о «любви без границ» к жителям всех стран.

По словам певицы, она никогда не делила людей на национальности и любит зрителей всех стран.

После этого русскоязычные подписчики стали оставлять Вайкуле критические комментарии. Они припомнили певице интервью Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в котором она критиковала россиян и сомневалась, что будет выступать в России, а также спросили, почему Вайкуле записывает сообщения по-русски.

В конце 2024 года Вайкуле потеряла бизнес в России. Суд исключил 70-летнюю звезду из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла компанию вместе с предпринимателем Ширазом Мамедовым в двухтысячных.

Ранее популярная певица избавилась от Tesla назло Илону Маску.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами