Вайкуле раскритиковали за признание в любви жителям всех стран

Певица Вайкуле рассказала о любви без границ к зрителям всех стран

Народную артистку Латвийской республики Лайму Вайкуле раскритиковали за признание в любви к жителям всех стран. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В одной из своих социальных сетей, выходя в эфир в День влюбленных 14 февраля, Вайкуле заявила о «любви без границ» к жителям всех стран.

По словам певицы, она никогда не делила людей на национальности и любит зрителей всех стран.

После этого русскоязычные подписчики стали оставлять Вайкуле критические комментарии. Они припомнили певице интервью Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в котором она критиковала россиян и сомневалась, что будет выступать в России, а также спросили, почему Вайкуле записывает сообщения по-русски.

В конце 2024 года Вайкуле потеряла бизнес в России. Суд исключил 70-летнюю звезду из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла компанию вместе с предпринимателем Ширазом Мамедовым в двухтысячных.

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