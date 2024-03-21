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Названы настоящие имена Труса, Балбеса и Бывалого

Life: Труса, Балбеса и Бывалого звали Дмитрий, Василий и Федор

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РИА «Новости»

У Труса (Георгий Вицин), Балбеса (Юрий Никулин) и Бывалого (Евгений Моргунов), персонажей фильмов Леонида Гайдая «Операция «Ы», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», когда-то были настоящие имена. Их узнало издание Life.

Издание ссылается на номер журнала «Советский экран», в котором указано, что Труса, Балбеса и Бывалого звали соответственно Дмитрий Зелинский, Василий Дорошин и Федор Бурлаков.

Однако также у Гайдая до «Операции «Ы» и «Кавказской пленницы» выходили короткометражки о полюбившихся советскому зрителю персонажах. Одной из них была «Пес Барбос и необычный кросс», где Бывалого звали Гаврила, а Балбес и Трус были Николаями, уточняет издание. За основу Гайдай взял сюжет одного из произведений поэта Степана Олейника.

Накануне сообщалось, что фильм по мотивам советской комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая выйдет на ТНТ 31 декабря 2024 года.

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