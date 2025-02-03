Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии могилы Юрия Соломина через год после кончины

Близкие продолжили нести цветы к могиле актера Соломина через год после кончины
close
Илья Питалев/РИА Новости

Стало известно о состоянии памятника на могиле народного артиста СССР и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Об этом пишет aif.ru.

На могиле, обнаружили посетители Троекуровского кладбища, установлены деревянный крест и большой портрет актера, а также табличка с именем и годами жизни. На могиле лежат венки и цветы, многие из них свежие — близкие и поклонники продолжили отдавать ему дань и через год после кончины.

Памятника, отмечают журналисты, может не быть, потому что годовщина приходится на зиму, а работы по установке монумента лучше проводить в теплое время года.

На могиле супруги актера Ольги Соломиной тоже регулярно появляются свежие цветы.

Юрия Соломина не стало 11 января 2024 года. Осенью того же года он перенес микроинсульт и долго восстанавливался. Широкую известность актер приобрел после роли капитана Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства», снятого в 1969 году.

Ранее не стало актера из фильма «Возвращение Мухтара» Станислава Колокольникова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами