Стало известно о состоянии могилы Юрия Соломина через год после кончины

Близкие продолжили нести цветы к могиле актера Соломина через год после кончины

Стало известно о состоянии памятника на могиле народного артиста СССР и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Об этом пишет aif.ru.

На могиле, обнаружили посетители Троекуровского кладбища, установлены деревянный крест и большой портрет актера, а также табличка с именем и годами жизни. На могиле лежат венки и цветы, многие из них свежие — близкие и поклонники продолжили отдавать ему дань и через год после кончины.

Памятника, отмечают журналисты, может не быть, потому что годовщина приходится на зиму, а работы по установке монумента лучше проводить в теплое время года.

На могиле супруги актера Ольги Соломиной тоже регулярно появляются свежие цветы.

Юрия Соломина не стало 11 января 2024 года. Осенью того же года он перенес микроинсульт и долго восстанавливался. Широкую известность актер приобрел после роли капитана Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства», снятого в 1969 году.

Ранее не стало актера из фильма «Возвращение Мухтара» Станислава Колокольникова.