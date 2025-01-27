Белорусского художника обвинили в пропаганде нацизма из-за граффити с Илоном Маском

Белорусский художник Street Wind сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своем задержании в Польше по обвинению в «пропаганде нацизма и фашизма».

Street Wind поделился в личном блоге фотографией граффити: на нем спародирован Илон Маск, который недавно поприветствовал Дональда Трампа «нацистским жестом» во время инаугурации. Рядом с рисунком написана фраза: «Сделаем Польшу снова великой для поляков».

По словам художника, стражи порядка задержали его прямо во время работы над граффити. Ему пришлось ночевать в полицейском участке в Варшаве.

«Полиция обвинила меня в порче исторического здания и, внимание, пропаганде нацизма и фашизма. Я отказался соглашаться с этим бредовым тезисом и фантазиями главного полицейского. Жду суда», — написал Street Wind.

20 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал президента США Дональда Трампа «нацистским жестом» после инаугурации. Бизнесмен ударил себя в грудь правой рукой и резко поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз. После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Сам Маск обвинения в нацизме отверг и призвал своих противников придумать «грязные трюки получше». По его словам, лозунг о том, что «все — Гитлеры», ему уже надоел.

Ранее стало известно, что против основателя «Смысловых галлюцинаций» возбудили уголовное дело за нападение с ножом.