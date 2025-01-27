Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белорусского художника обвинили в пропаганде нацизма из-за граффити с Илоном Маском

Художника Street Wind задержали за пропаганду нацизма в Польше из-за граффити
close
street_wind_ /Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Белорусский художник Street Wind сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своем задержании в Польше по обвинению в «пропаганде нацизма и фашизма».

Street Wind поделился в личном блоге фотографией граффити: на нем спародирован Илон Маск, который недавно поприветствовал Дональда Трампа «нацистским жестом» во время инаугурации. Рядом с рисунком написана фраза: «Сделаем Польшу снова великой для поляков».

По словам художника, стражи порядка задержали его прямо во время работы над граффити. Ему пришлось ночевать в полицейском участке в Варшаве.

«Полиция обвинила меня в порче исторического здания и, внимание, пропаганде нацизма и фашизма. Я отказался соглашаться с этим бредовым тезисом и фантазиями главного полицейского. Жду суда», — написал Street Wind.

20 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал президента США Дональда Трампа «нацистским жестом» после инаугурации. Бизнесмен ударил себя в грудь правой рукой и резко поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз. После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Сам Маск обвинения в нацизме отверг и призвал своих противников придумать «грязные трюки получше». По его словам, лозунг о том, что «все — Гитлеры», ему уже надоел.

Ранее стало известно, что против основателя «Смысловых галлюцинаций» возбудили уголовное дело за нападение с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами