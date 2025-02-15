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Певец Аль Бано рассказал о подготовке концерта в Москве

Певец Аль Бано заявил, что может выступить на «концерте мира» на Красной площади
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Albert Gea/Reuters

Итальянский певец Аль Бано, исполнитель хита Felicità, рассказал в интервью агентству ANSA, что его попросили выступить на концерте в Москве по случаю предполагаемого мирного соглашения по Украине.

Мероприятие якобы планируется провести в конце лета или начале осени 2025 года.

«Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России и заставил меня четыре раза спеть для Путина. Он сказал мне: «Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира», — сказал артист.

По словам Бано, его менеджер, сообщивший об этом, никогда не совершал ошибок в рабочих отношениях с музыкантом и «на этот раз будет то же самое». Предполагается, что концерт пройдет на Красной площади.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с американским коллегой Дональдом Трампом телефонный разговор, в ходе которого стороны согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис Трампа, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее Общественная палата инициировала опрос об образе победы в военной операции.

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Переговоры о мире на Украине
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