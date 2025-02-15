Исполнительниц хита «Сигма бой» предупредили о последствиях ранней славы

Психолог Марианна Абравитова предупредила одну из юных исполнительниц хита «Сигма бой» Betsy (Бетси, Светлана Чертищева) о последствиях ранней славы. Ее цитирует «Подмосковье сегодня».

Девочка в одном из интервью призналась, что из-за связанной с возросшей популярностью деятельности ей приходится пропускать учебу. Абравитова указала, в свою очередь, на то, что артисты, рано ставшие известными, нередко становятся зависимы от алкоголя и наркотиков, уходят в глубокую депрессию. Чтобы этого не случилось, по словам специалистки, родители обязаны создать жизненное пространство для ребенка и организовать его учебный процесс.

«Необходимо, чтобы детство было, подростковый мир тоже присутствовал, несмотря на то, что маленький человек занят в творческом проекте, чтобы учебный процесс шел своим чередом. Может быть, даже за счет уровня популярности», — отметила психолог.

Она добавила, что психика ребенка не готова к волне славы, из-за чего может произойти патологическая перестройка личности.

«Когда волна успеха прошла, трансформировалась или остановилась на месте, то психика требует либо того же, что было, либо ей хочется повышения градуса, а жизнь не всегда так устроена», — сказала психолог.

Если успех приходит ко взрослому человеку, продолжила Абравитова, он может быть готов ко многому, потому что успел получить жизненный опыт до этого.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Чертищева исполняет ее в дуэте с Марией Янковской. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

В начале февраля исполнительница «Сигма бой» заявила, что подверглась буллингу в школе.

Ранее Игорь Николаев потребовал миллион с продавцов сувениров «Выпьем за любовь».