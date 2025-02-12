Екатерина Стриженова о последних словах свекра: «Сказал, что гордится мной»

Телеведущая Екатерина Стриженова вспомнила на прощании со свекром Олегом Стриженовым о последних словах народного артиста СССР. Ее слова передает газета «Жизнь».

«Он [Стриженов] сказал, что гордится тем, что я делаю. Он такую поднял планку для всех нас, мы все время старались соответствовать», — поделилась артистка.

Стриженова отметила, что свекор до последнего момента был в курсе последних событий и разговаривал с близкими.

«Олег Александрович ушел окруженный любовью семьи и любовью зрителей. <…> Он оставил много картин, которые мы будем со слезами пересматривать», — отметила она.

Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 10 февраля на 96-м году жизни. За несколько дней СМИ сообщали, что у актера случился инфаркт головного мозга.

Прощание с актером состоялось 12 февраля в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. Стриженова упокоили на Троекуровском кладбище рядом с Анастасией Заворотнюк.

Актер известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт».

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