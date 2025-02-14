Алек Болдуин мечтает попросить жену родить ему восьмого ребенка

Голливудский актер Алек Болдуин признался, что регулярно мечтает попросить жену Хиларию родить ему восьмого общего ребенка. 66-летнего артиста цитирует издание People.

У пары, поженившейся в 2012 году, семеро детей от двух до 11 лет. У Алека также есть старшая дочь — 29-летняя Айрленд Болдуин от его предыдущих отношений с актрисой Ким Бейсингер.

«Не судите меня. На самом деле я не хочу еще одного, но время от времени, когда ребенок подрастает и вырастает до двух лет, я смотрю на жену и думаю: «Пришло время завести еще одного», — сказал он.

41-летняя Хилария согласилась, что дети в браке родились прекрасные, но роды дались бы ей трудно.

«Мое тело очень устало», — сказала она.

Фитнес-тренер рассказывала, что несколько раз после родов ее акушер-гинеколог записывал на стикере контакты оперирующего уролога, чтобы Болдуин сделал вазектомию. По словам супруги артиста, она обсуждала этот вопрос с мужем, признаваясь, что уже устала от родов и восстановлений своего здоровья, однако актер пока не решился на процедуру.

В 2024 году внучка Алека Болдуина познакомилась со всеми своими семью малолетними дядями и тетями.

Ранее Лариса Вербицкая рассказала легенду о своем появлении в семье.